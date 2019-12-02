GFSD, Arzu- Murat İbranoğlu’nu konuk etti

Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), geçtiğimiz perşembe günü fotoğraf Sanatçıları Arzu ve Murat İbranoğlu’nu ağırladı. ‘Hemşin ve Ödüllü Fotoğraflarımız’isimli fotoğraflarının gösterisini gerçekleştiren Arzu ve Murat İbranoğlu programına GFSD Başkanı İsmail İkiz, yönetimi ve üyeleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak konuşan Dernek Başkanı İsmail İkiz, “Bugün Gölcük’te siz değerli Fotoğraf Sanatçısı dostlarımı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel akşamda davetimizi kırmayan Sayın Arzu ve Murat İbranoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bu akşam keyifli bir sunum yapacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SUNUM BEĞENİ TOPLADI

‘Hemşin ve Ödüllü Fotoğraflarımız’ konulu fotoğraflarının sunumunu ve gösterisini yapan sanatçılar Arzu ve Murat İbranoğlu, hem anlatımlarıyla hem de fotoğraflarıyla GFSD Üyelerinin beğenisini topladı. GFSD Üyelerinin sorularını da cevaplayan fotoğraf sanatçıları, ilçemizde böylesine güzel bir sunum ve gösteri yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.