Dadaşlardan unutulmaz gece

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), güzel bir etkinliğe imza attı. Kocaeli’de yaşayan Erzurumlu öğretmenler için gece düzenleyen KEDFE, yaklaşık 400 öğretmeni Darıca’da buluşturdu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli geceye; Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin, KEDFE ikinci dönem başkanı Muhammet Şık, Prof.Dr.Bahattin Türetken ve Doç.Dr.Hikmet Çığlık katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Erzurum’un meşhur bar oyunu, geceye aileleriyle birlikte katılan öğretmenlerin büyük beğenisini toplarken, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkılar ve türkülerle eğlence doruklara ulaştı. Yoğun katılımın olduğu program sonunda öğretmenler için hazırlatılan çeşitli hediyeleri öğretmenlere takdim eden KEDFE Başkanı Tekin Dursun, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı.