Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:18 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:22 TSİ

AKP’ye sandık yetmedi

AKP’de pazar günü başlayan delege seçimlerinde bazı mahallelerde oy sandığı yerine karton kutular konulması kafaları karıştırırken, sandıkların yetersiz kaldığı öğrenildi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP’de 1 Aralık’da başlayan, 8 Aralık’ta sona erecek ilçe delege seçimleri kapsamında mahallelerde ve ilçe teşkilatlarında sandık kuran Kocaeli teşkilatı, 5 ilçede seçim gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 mahallede yapılan seçimlerde oy sandığının yanı sıra bazı mahallelerde seçim sandığı yerine karton kutular kullanıldığı görüldü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada aynı gün yaklaşık 300 mahallede seçim yapılmasından ötürü sandıkların yetersiz kaldığı, bu yüzden mahallelilerin böyle bir çözüm bulduğu ifade edildi. Ayrıca seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirildiği belirtildi.

FİKRİ IŞIK OYUNU DAMLAR’DA KULLANDI

AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başiskele ilçe binasında mahalle delege seçimleri için oy kullandı. AKP Kocaeli’de önceki gün başlayan delege seçimleri kapsamında 5 ilçenin delegeleri saat 17.00 itibariyle belirlendi. Başiskele’de de başlayan delege seçimlerinde eski Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ilçe binasında Başiskele Damlar Mahallesi için oyunu kullandı.

Bugün 15:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi mask
İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin" mask
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin"
YRP Kandıra'da başkan Levent Gödek mask
YRP Kandıra'da başkan Levent Gödek
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti mask
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek mask
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL