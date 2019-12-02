AKP’ye sandık yetmedi

AKP’de 1 Aralık’da başlayan, 8 Aralık’ta sona erecek ilçe delege seçimleri kapsamında mahallelerde ve ilçe teşkilatlarında sandık kuran Kocaeli teşkilatı, 5 ilçede seçim gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 mahallede yapılan seçimlerde oy sandığının yanı sıra bazı mahallelerde seçim sandığı yerine karton kutular kullanıldığı görüldü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada aynı gün yaklaşık 300 mahallede seçim yapılmasından ötürü sandıkların yetersiz kaldığı, bu yüzden mahallelilerin böyle bir çözüm bulduğu ifade edildi. Ayrıca seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirildiği belirtildi.

FİKRİ IŞIK OYUNU DAMLAR’DA KULLANDI

AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başiskele ilçe binasında mahalle delege seçimleri için oy kullandı. AKP Kocaeli’de önceki gün başlayan delege seçimleri kapsamında 5 ilçenin delegeleri saat 17.00 itibariyle belirlendi. Başiskele’de de başlayan delege seçimlerinde eski Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ilçe binasında Başiskele Damlar Mahallesi için oyunu kullandı.