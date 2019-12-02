Ruh Sağlık Merkezi danışmanlarına kadına şiddete karşı eğitim

Bu sayede hem bu hassas konu hakkında farkındalık oluşturulmuş olup hem de hastaların kendilerinin önemsendiği hissettirildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi olarak kadınlar konusunda yapılacak olan tüm faaliyetlerde etkin bir şekilde katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır” dedi.