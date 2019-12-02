TÜBİTAK Bilim Fuarı, Karamürsel’de açıldı

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bilim Fuarın açılış konuşmasını yapan Güzel Kıyı Ortaokulu Müdürü Yunus Zeki Karadeniz, “Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

HAYAL GÜCÜ İLE YARATICILIK

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır’ dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, projeleri inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.