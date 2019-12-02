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Sabancı Vakfı Kocaeli’nin fark yaratanlarını arıyor

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programı, 11. sezonunda Türkiye’nin Fark Yaratanları’nı arıyor
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Programın sosyal fayda sağlamasının yanı sıra bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “10 yılda 78 ilden 2.700’ün üzerinde başvuru aldık ve 42 ilden 190 Fark Yaratan’ın ilham veren, umut dolu hikâyesini toplumla buluşturduk. Sivil toplumun gelişmesi için bireylerin desteklenmesinin önemine olan inancımızla çıktığımız bu yolda, ‘Fark Yaratanlar’ programının kendisi de bir fark yaratan oldu ve öncü bir duruş sergiledi. Keşfettiğimiz Fark Yaratanlar daha sonra diğer sivil toplum kuruluşları tarafından da fark edildi ve ödüller kazandı” dedi.

SON BAŞVURU 20 ARALIK

Sabancı Vakfı’nın destek verdiği projeleri en az 10 yıl sürdürmeye özen gösterdiğini belirten Nevgül Bilsel Safkan, “Başvuran binlerce kişi arasından adil bir yöntemle seçim yapabilmek için bağımsız bir Danışma Kurulu oluşturuyoruz. Fark Yaratanlar’la yapılacak ihtiyaç analizi sonucunda hedeflerine ulaşmaları için bir yol haritası belirleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz atölyelerle yeni Fark Yaratanlarımızı geçmiş yılların Fark Yaratanlarıyla bir araya getirerek deneyim paylaşımına imkan tanıyacağız” dedi. Fark Yaratanlar için başvurular, 20 Aralık’a yapılabilecek.

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