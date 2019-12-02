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Mesten Hoca emekli oldu

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorlarından, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Zeki Mesten emekli oldu
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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır görev alan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Zeki Mesten 1963 yılında Almanya’da doğdu. 1988 yılında Gülhane Tıp Akademisi’nden mezun olmuştur. İhtisasını yine aynı fakültede tamamlayan Mesten, görev yaptığı Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesinden emekli oldu. Mesten, geçtiğimiz gün Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi ve meslektaşlarıyla vedalaştı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan “Değerli meslektaşım, Op. Dr. Zeki Mesten’e emekliliğinde, sağlık ve mutluluk içinde uzun bir hayat diliyorum” dedi.

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