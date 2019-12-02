Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır görev alan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Zeki Mesten 1963 yılında Almanya’da doğdu. 1988 yılında Gülhane Tıp Akademisi’nden mezun olmuştur. İhtisasını yine aynı fakültede tamamlayan Mesten, görev yaptığı Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesinden emekli oldu. Mesten, geçtiğimiz gün Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi ve meslektaşlarıyla vedalaştı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan “Değerli meslektaşım, Op. Dr. Zeki Mesten’e emekliliğinde, sağlık ve mutluluk içinde uzun bir hayat diliyorum” dedi.
Bugün 15:23 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:24 TSİ
Mesten Hoca emekli oldu
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorlarından, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Zeki Mesten emekli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz