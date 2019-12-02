MARKA, Vali Aksoy başkanlığında toplandı

Yalova’da gerçekleştirilen toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı dönem başkanı Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Yalova Valisi Sayın Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu katıldı.Toplantıda ajansın aylık ekonomik görünüm raporu, 2019 yılı ekim ayı harcama ve faaliyetlerinin değerlendirildiği öğrenildi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.