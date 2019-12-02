Tarım sektörünün uluslararası buluşma noktalarından biri olan Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl 27 – 30 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleştirildi. Uzun yıllardır fuara katılan Türkiye’nin lider gübre üreticilerinden İGSAŞ, zengin ürün gamını sektör temsilcilerine tanıttı. Growtech fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, fuarın son derece başarılı geçtiğini kaydetti.
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İGSAŞ, uluslararası arenada
Antalya’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’na katılan İGSAŞ, uluslararası sektör liderleriyle bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz