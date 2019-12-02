Sepaş’tan kampanya müjdesi

Türkiye genelinde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, ticarethane ve sanayi aboneleri için yeni bir kampanyaya imza attı. “Sabit Fiyat Kampanyası” Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da bulunan ve bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan kullanıcılar için geçerli olacak. Sepaş Enerji’nin başlattığı ve 4 ay sürecek kampanyadan faydalanabilmek için abonelerin 12 ay tüketim taahhüttü vermeleri gerekiyor. Bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan kullanıcılar, tüm yıl boyunca sabit enerji birim fiyatından faydalanabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz