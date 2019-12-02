Ülkücüler Karamürsel’de şehit mektubu dağıttı

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu, birlikte esnafı ziyaret edip, bir şehittin annesine yazdığı mektubu dağıttı. Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, “Vatan için, bayrak için, bizlerin namusu için can veren aziz şehitlerimizi bir gün değil her gün hatırlamamız ve manevi duygularımızı canlı tutmak için bir şehit kardeşimizin annesine yazdığı mektubu Karamürsel halkımıza dağıttık. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet ve gazilerimize şifa dilerim” dedi.