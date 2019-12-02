Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu, birlikte esnafı ziyaret edip, bir şehittin annesine yazdığı mektubu dağıttı. Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, “Vatan için, bayrak için, bizlerin namusu için can veren aziz şehitlerimizi bir gün değil her gün hatırlamamız ve manevi duygularımızı canlı tutmak için bir şehit kardeşimizin annesine yazdığı mektubu Karamürsel halkımıza dağıttık. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet ve gazilerimize şifa dilerim” dedi.
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Ülkücüler Karamürsel’de şehit mektubu dağıttı
Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, şehitlerimizin bir gün değil, her gün hatırlanması ve manevi duyguların canlı tutmak için bir şehittin annesine yazdığı mektubu Karamürsel esnafına dağıttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz