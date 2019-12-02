ADD Gebze’de üretim başladı

Dikiş nakışla ilk üretim çalışmasına başlayan Gebzeli kadınların hırsı ve bir o kadar da keyifli halleri yüzleri güldürdü. ADD Gebze Şube Kadın Komisyon Başkanı Şerife Albayrak yaptığı açıklamada, “Başlamak bitirmenin yarısıdır dedik ve başlangıcımızı yaptık. Bizler, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yolumuzda emin adımlarla ilerlemeye, Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zaman sahip çıkarak, kadınlarımız ile sosyal, toplumsal, kültürel ve düşünsel pek çok projede bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Konuşmasının son bölümünde Atatürk’ün ‘Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Albayrak, üretim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. ADD Üreten Kadınlar Atölyesi, el emeği işler üreterek derneğe ve öğrencilere destek oluyor.