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Bulut, Berlin programını tamamladı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Almanya- Berlin Programı’nda eşlik etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurulu’na katıldı.​ Başkan Hisarcıklıoğlu’na Berlin programında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut başta olmak üzere, Türk iş dünyasının temsilcileri de eşlik etti. Başkan Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Berlin’de ilk olarak istişare ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Burada, Almanya temasları boyunca gündeme getirecekleri konuları belirleyen heyet, akabinde ​ Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurulu’na geçti.

TÜRK VATANDAŞLARI

Genel kurulda yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların iki ülke arasında köprü görevini yerine getirdiklerine işaret ederek, “Onların, Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla da gurur duymaktayız. Almanya’da 80 bin Türk girişimci, yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta” diye konuştu.

ÖNEMLİ PROJELER

Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya'nın yatırımı 10 milyar avro civarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar avro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var” değerlendirmesinde bulundu.

VOLKSWAGEN’E ÇAĞRI

Bugün Türkiye’ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya'daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor. Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli'ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın sonunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz.”

TİCARİ İŞBİRLİĞİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri Berlin programı hakkında değerlendirmelerde bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, görüşmelerin önemine vurgu yaparak, “Birliğimiz, ülkelere arası ticari işbirliklerinin devamlılığı için önemli programlar düzenlemeye devam ediyor. Berlin Programı, Almanya’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı çekimser yatırım politikaları üzerindeki kara bulutların dağılması adına oldukça önemliydi. Türkiye ile iktisadi ve gönül bağı bulunan Oda üyesi Alman iş insanlarının katkısıyla, bu sürecin lehimize tamamlanacağına yürekten inanıyorum. İki ülke karşılıklı olarak birbirine ekonomik faydalar sağlamaya devam edecek” dedi.

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