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Asgari ücreti için pazarlık başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı asgari ücreti için sendikalarla pazarlık görüşmelerine başladı.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceliklerinin istihdamı korumak ve artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Reel anlamda asgari ücreti 1.5 kat artırmış durumdayız.

-Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

-Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacak.

-Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

İlk toplantıda sadece tarafların genel görüşleri belirtilecek. Bu görüşlerin belirtilmesinin ardından ise sıra işveren ve çalışan sendikalarının toplantısına gelecek. İşveren sendikası TİSK ve çalışan sendikası Türk-İş, asgari ücret belirleme toplantısı için farklı günlerde ev sahipliği yapacak. Bu toplantıların ardından karar açıklanmak üzere dördüncü ve son toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı bu toplantıda netleşecek.

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