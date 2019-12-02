Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:10 TSİ- Gündem G: Bugün 16:12 TSİ

Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fenalaştığı ve kendisine acil olarak müdahale edildiği ortaya çıktı.
mask

Edirne F Tipi Cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Aygül Demirtaş’ın duyurduğu olayı Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti. Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş’ın EKG’si çekilerek kapsamlı müdahale ve tedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş’ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

İşte Aygül Demirtaş’ın konuyla ilgili attığı tweet’leri:

“1- 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır.

2- Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir.

3- Cezaevi doktoru da Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

4- Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

5- Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.

6- Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne'de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”

Bugün 16:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba mask
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları... mask
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları...
ADD Gebze’de üretim başladı mask
ADD Gebze’de üretim başladı
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL