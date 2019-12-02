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Vali Aksoy 714 vatandaşı dinledi

Vali Hüseyin Aksoy, her hafta düzenli olarak Pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde, bu güne kadar 714 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.
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Vali Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak Pazartesi günleri  gerçekleştirdiği Halk Gününde, bu güne kadar 714 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi. Halk Gününde Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili Yeliz Ünsoy ve  İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz hazır bulundu Vali Aksoy, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçevelerde karşılanması noktasında, toplantıdaki kurum müdürlerine konularında gerekli hassasiyeti göstererek, yardımcı olmalarını, diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılarak, yapılan işlemlerin sonucundan vatandaşları bilgilendirmeleri talimatında bulundu.
 

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