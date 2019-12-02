Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı belirlenen M.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında 80 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Kandıra'da uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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