Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:39 TSİ- Gündem G: Bugün 16:42 TSİ

İzmit’e yeni park

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in kayıtsız kalamadığı Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta yapılacak parkın projesi hazırlandı.
mask

Geçtiğimiz Eylül ayında Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kayıtsız kalamayarak bölgede park yapılması için harekete geçmişti. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye yapılacak olan parkın projesi hazırlandı. Bu kapsamda yaklaşık 10 metre kot farkı bulunan 600 metre kare büyüklüğündeki bu alanda eğimden yararlanılarak hem yetişkinlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir proje üretildi.

BÖLGE EĞİMLİ

Park içerisinde çocuk oyun alanı, ip tırmanma alanı, kondisyon alanı, banklar ve 2 adet kamelya yer alacak. Park yapılacak bölgenin eğiminin çok olması nedeniyle güvenlik açısından 4 metre yüksekliğinde duvar yapımı gerçekleştirilecek. Oldukça geniş kapsamlı bir şekilde yapılacak parkın inşaat çalışmaları kış hava şartlarından dolayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği için parkın yapımına 2020 yılının bahar ayların başlanacağı ifade edildi.

Bugün 16:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba mask
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları... mask
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları...
ADD Gebze’de üretim başladı mask
ADD Gebze’de üretim başladı
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL