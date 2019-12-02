İzmit’e yeni park

Geçtiğimiz Eylül ayında Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kayıtsız kalamayarak bölgede park yapılması için harekete geçmişti. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye yapılacak olan parkın projesi hazırlandı. Bu kapsamda yaklaşık 10 metre kot farkı bulunan 600 metre kare büyüklüğündeki bu alanda eğimden yararlanılarak hem yetişkinlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir proje üretildi.

BÖLGE EĞİMLİ

Park içerisinde çocuk oyun alanı, ip tırmanma alanı, kondisyon alanı, banklar ve 2 adet kamelya yer alacak. Park yapılacak bölgenin eğiminin çok olması nedeniyle güvenlik açısından 4 metre yüksekliğinde duvar yapımı gerçekleştirilecek. Oldukça geniş kapsamlı bir şekilde yapılacak parkın inşaat çalışmaları kış hava şartlarından dolayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği için parkın yapımına 2020 yılının bahar ayların başlanacağı ifade edildi.