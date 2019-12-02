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Yenikent Kapalı Pazarı hizmete açıldı

Yenikent Kapalı Pazar alanında yapılan son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından semt pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Pazarın kurulduğu Yeni Kapalı Pazar alanı hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 Aralık Pazartesi günü hizmete gireceğini açıkladığı Kapalı Pazar alanının ilk günü kurulan pazara Derinceliler yoğun ilgi gösterdi. Çağın gereklerine uygun olarak daha modern ve hijyenik şartlarda hizmet vermeye başlayan Kapalı Pazar, gerek pazarcı esnafı gerekse vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kapalı Pazar alanı, pazartesi günleri kurulan semt pazarının dışındaki günlerde ise otopark olarak hizmet verecek.

“ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERDİ”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent Mahallesi’de yer alan Kapalı Pazar’ın Derince’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Yaptığımız her çalışma Derincelilerin mutluluğu için. Kapalı Pazar alanında, pazarcılarımızın talebi doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Bugün itibariyle hizmet vermeye başlayan Kapalı Pazar, hem pazarcı esnafımıza hem de Derinceli vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Çok amaçlı olarak hizmet verecek olan kapalı pazar alanı ve otoparkın, bölgemizde önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum” dedi.

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