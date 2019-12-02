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CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor?

CHP İl Başkan Yardımcısı Demet Özgün Karaman, Sapanca Gölü ve çevresindeki derelere atıklar atıldığını belirterek, “Bu su bu şekilde Yuvacık Barajı’na pompalanıyor. Büyükşehir önlem alıyor mu, açıklama bekliyoruz” dedi

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Basın açıklamasına, Başkan Yardımcıları’ndan Demet Özgün Karaman, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya Naim Keskin, Selim Yıldız, Metin Düzgün,  Kurul Üyeleri’nden Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, Mimar ve İl Kadın Kolları Yöneticisi Aygül Fırat, İl Yöneticileri Suca Omurca ve Av. Berna Çetin katıldı. Sözlerine Sapanca’daki suyun kirliliğine değinerek başlayan Kurul Üyesi Demet Özgün Karaman; “  Sapanca da 2000’li yıllardan sonra özellikle de 2015’den itibaren ormanlık alanların 2B arazisi kapsamına alınıp, Sapanca tepeleri betonla kaplanmıştır. Sapanca’nın bütün dereleri su şişeleme şirketleri tarafından parsellenmiş durumda olup su kaynakları göle ulaşamamaktadır. Sapanca’nın tepelerindeki yapılaşmaların bir kısmı atık sularını direkt göle deşarj etmektedir” dedi.

“BU KİRLİLİĞE TEDBİR ALAN DA YOK”

Sapanca Gölü’nde canlılık oranının da azaldığını belirten Karaman; “Bugün itibariyle Sapanca Gölü’nün suyunun 0,5 ppm de klorlanıp dinlendirildikten sonra analizleri yapılıp öyle şebekeye verilebilir. Ancak hiç bir tedbir alınmadığı için kirlenme devam etmektedir. Yuvacık Baraj Gölü’ndeki doluluk oranının yüzde 16’lara düşmesi sonucu Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su aktarımına başlanmıştır. Sapanca Gölü’nün durumu bu iken Kocaeli halkı ne içmektedir? Sapanca Gölü’nün suyu ne tür işlemlerden geçirilerek şehir şebekesine verilmektedir? “ diye sordu. Karaman’dan sonra konuşan Kurul Üyesi Çevre Mühendisi Sait Ağdacı da, göldeki kirliliğe dikkat çekerek; “Son yıllarda yapılan sitelerin ve villaların hepsinin atıkları Sapanca Gölü’ne dökülüyor. Yağmur yağınca bu alanlardan pislikler dereye akıyor. Bir de kanalizasyonun da ucu açık diye o akıntılar da dereye akıyor. Bu kirliliklerle mi içiliyor bu sular? Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuya açıklama bekliyoruz” dedi.

Bugün 16:44 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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