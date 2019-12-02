Kartepe Uzunbey Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Yıldız Sunta Fabrikası’nında ölümlü bir iş kazası meydana geldi. Yıldız Sunta Fabrikası'nda taşeron olarak çalışan işçi Yunus Tamer, sabah saatlerinde temizlemek amacıyla fabrikanın çatısına çıktı. Çatıyı temizlerken dengesini kaybeden Tamer, beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tamer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.