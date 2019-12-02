"Halkevi için 20 milyon lira gerekiyor"

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve beraberindeki heyet bugün Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı öğrenilen toplantıda ağır tonajlı araçların şehir trafiğinde yarattığı sorunlar ve Halkevi'nin onarımının da gündeme geldiği öğrenildi. Aksoy, Halkevi'nin restoresi için 20 milyon lira gerektiğini ve bu paranın bulunmasının ardından işlemlerin başlayacağını söyledi. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kabullerinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti.