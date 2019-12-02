TÜBİTAK'ta gaz sızıntısı tatbikatı!

Gebze'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde akşam saatlerinde gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği 5 işçi etkilendi. Tatbikatta gaz sızıntısından etkilenen işçiler için sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiiye Daire Başkanlığına ait hazmat kimyasal madde aracı sevk edildi.