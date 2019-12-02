Gebze'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde akşam saatlerinde gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği 5 işçi etkilendi. Tatbikatta gaz sızıntısından etkilenen işçiler için sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiiye Daire Başkanlığına ait hazmat kimyasal madde aracı sevk edildi.
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TÜBİTAK'ta gaz sızıntısı tatbikatı!
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz