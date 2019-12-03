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İzmit Belediyesi son meclisi gerçekleştirecek

İzmit Belediyesi bugün saat 15.00’te Aralık ayı meclisini gerçekleştirecek. Mecliste 14 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi’nde bu yılın son meclisi 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirilecek. 14 gündem maddesinin yer aldığı mecliste, 2020 yılı geçici işçi verilmesi teklifi, zabıta personellerinin maktu (kesin) mesai ücretlerinin tespiti, Ankara’nın Çankaya ilçesiyle kardeş şehir olunması teklifi görüşülüp karara bağlanacak.

KARARA BAĞLANACAK

Mecliste ayrıca bazı mahallelerde plan değişikliği teklifi gündeme gelecek. Bir diğer yandan Yenimahalle 2813 ada, 8 nolu parselin Spor Tesisi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi, 2020 Yılı Tarife Cetveli teklifi, ilçede bulunan turistik yerlerine bilgilendirme haritalarının yapılması teklifi görüşülüp karara bağlanacak.

Bugün 09:08 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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