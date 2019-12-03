Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür!

İzmit Belediyesi, kadına karşı uygulanan şiddete karşı mücadele anlamında bir farkındalığa imza attı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, “Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz” sloganıyla yola çıkarak İzmit’teki billboardlarda öldürülen ve hayalleri elinden alınan kadınların, eğer hala hayatta olsalardı hayalini kurdukları geleceklerinin nasıl olacağı yansıtıldı.

TÜRKİYENİN GÜNDEMİNE OTURDU

İzmit Belediyesi'nin afişleri çok kısa süre içerisinde Kocaeli sınırlarını aşıp sosyal medya aracılığıyla Tüm Türkiye'ye yayıldı. Paylaşılan afişler çok beğenildi ve ilgi gördü. Afişlere kayıtsız kalamayan vatandaşlar İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e tebrik mesajları yağdırdı. Bunlardan biri de Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Hakan, yazdığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi;