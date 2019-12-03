AKP’de 2. tur danışmalar başlıyor

AKP’de il ve ilçe istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından 2’nci tur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisleri programı 3 Aralık (bugün) itibariyle başlıyor.
İLÇE DANIŞMA MECLİSLERİ:
İlçelerde tarih, saat ve yeri ile ilgili program şöyle:
3 Aralık Salı:
19.00 KARTEPE-Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
4 Aralık Çarşamba:
19.00 DERİNCE-Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
6 Aralık Cuma:
19.00 KARAMÜRSEL-Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu
10 Aralık Salı:
19.00 BAŞİSKELE-Başiskele Kültür Merkezi
11 Aralık Çarşamba:
19.00 DARICA-Adnan Menderes Kültür Merkezi
17 Aralık Salı:
19.00 GÖLCÜK-Gölcük Kongre Sarayı
18 Aralık Çarşamba:
19.00 DİLOVASI-Dilovası Kültür Merkezi
20 Aralık Cuma:
19.00 KANDIRA-Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi
24 Aralık Salı:
19.00 KÖRFEZ-Tütünçiftlik Kültür Merkezi
25 Aralık Çarşamba:
19.00 GEBZE-Gebze Kültür Merkezi
26 Aralık Perşembe:
19.00 İZMİT-Kadıköy Nikah Salonu
27 Aralık Cuma:
19.00 ÇAYIROVA-Çayırova Kültür Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz