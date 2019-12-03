AKP’de 2. tur danışmalar başlıyor

AKP’de il ve ilçe istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından 2’nci tur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisleri programı 3 Aralık (bugün) itibariyle başlıyor.

İLÇE DANIŞMA MECLİSLERİ:

İlçelerde tarih, saat ve yeri ile ilgili program şöyle:

3 Aralık Salı:

19.00 KARTEPE-Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

4 Aralık Çarşamba:

19.00 DERİNCE-Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

6 Aralık Cuma:

19.00 KARAMÜRSEL-Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu

10 Aralık Salı:

19.00 BAŞİSKELE-Başiskele Kültür Merkezi

11 Aralık Çarşamba:

19.00 DARICA-Adnan Menderes Kültür Merkezi

17 Aralık Salı:

19.00 GÖLCÜK-Gölcük Kongre Sarayı

18 Aralık Çarşamba:

19.00 DİLOVASI-Dilovası Kültür Merkezi

20 Aralık Cuma:

19.00 KANDIRA-Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi

24 Aralık Salı:

19.00 KÖRFEZ-Tütünçiftlik Kültür Merkezi

25 Aralık Çarşamba:

19.00 GEBZE-Gebze Kültür Merkezi

26 Aralık Perşembe:

19.00 İZMİT-Kadıköy Nikah Salonu

27 Aralık Cuma:

19.00 ÇAYIROVA-Çayırova Kültür Merkezi