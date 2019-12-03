Yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurucu olarak düşünülen isimlerle Bolu'da kampa girdi. Partinin 16 Aralık'ta resmen kurulması planlanıyor. 50'ye yakın ilde teşkilatları kuracak isimler de belirlendi. Partinin ismi konusunda 2-3 alternatif üzerinde duruluyor. İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesi verilene kadar ismin netleştirileceği bildirildi. Parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi. AKP eski Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Feramuz Üstün, Abdullah Başçı ve Ulaştırma eski Bakanı Feridun Bilgin'in de partinin kurucusu olması bekleniyor. Bilgin aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de bacanağı...
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Davutoğlu'nun partisinin logosu belli oldu!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisini 6 Aralık’ta resmen kurmayı planlanıyor. Partinin ismi konusunda 2-3 alternatif üzerinde durulurken, İçişleri Bakanlığı’na resmi kuruluş dilekçesi verilene kadar ismin netleştirileceği bildirildi. Parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz