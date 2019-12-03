Kocaeli İYİ Partili 1000 kadın yola çıktı

12 ilçeden 20 otobüsle Ankara'ya giden İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl yönetimi, İlçe Başkanları Genel Başkan Meral Akşener'in Grup Toplantısına katılmak, Gazi Meclis’e ve Anıtkabir'e ziyaret yapmak üzere 1000 kadınla Salı gecesinden yola çıktı. İlçelerde toplanan kadınlar, İl Başkanlığı binası önünden 20 otobüslük bir konvoyla hareket ettiler.

MEŞALELERLE UĞURLANDI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız liderliğinde 1000 İYİ kadını İYİ Parti Gençliği meşalelerle uğurladı. İYİ İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk ve İYİ Gençlik, meşaleler yakarak tezahüratlarla eşliğinde uğurladı.