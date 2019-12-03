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Meteoroloji uyardı: Yağmur geri geliyor!

İlimizde bir günlük yağışsız ama soğuk geçen aranın ardından yağmur akşam saatlerinde tekrardan etkili olmaya başlayacak
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İlimizde bir günlük yağışsız ama soğuk geçen aranın ardından, soğuk ve yağışlı hava bugün akşam saatlerinden itibaren, ve çarşamba günü etkili olacak. Yağmurlu geçecek bugün için en yüksek sıcaklık 15, çarşamba ise 9 derece. Perşembe 11, cuma ve cumartesi ise en yüksek sıcaklık 12 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları düşüyor. En düşük sıcaklıklar 3-7 derece arası bekleniyor.

Bugün 10:14 TSİ - Gündem

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