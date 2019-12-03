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Kocaeli'nin altın çocukları dünyanın zirvesine çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olarak Türkiye ve Kocaeli’nin gururu oldu
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Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular ülkemizin ve Kocaeli’nin gururu oldu. Mavi Beyazlı sporculardan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar dünya şampiyonu olurken, Mehmet Can Topal ise dünya ikincisi olma olmayı başardı. Talha Ahmet Erdem’in altın madalyası, bu alanda Türkiye’nin kazandığı ilk dünya şampiyonluğu oldu. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden milli takım içerisindeki tüm sporcuların, Kağıtspor’un lisanslı sporcuları olması da dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SPORA VE SPORCUYA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporculara verdiği destekler ülke ve yurtdışında alınan önemli başarılar ile gün yüzüne çıkıyor. Büyükşehir Kağıtspor bünyesindeki sporcuların aldığı başarılardan bir tanesi de Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonası’nda gerçekleşti.

İKİNCİ ALTIN DA COŞAR’DAN GELDİ

Antrenörleri Gültekin Sevinç yönetiminde başarılı maçlar çıkaran T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo ile karşılaştı. Rakibini 4-2 ile geçen Erdem, ülkemizde bu dalda alınan ilk altın madalyanın sahibi oldu. Bir dünya şampiyonluğu da Doğukan Coşar’dan geldi. T21 kategorisi 81 kiloda yarışan Coşar, Portekizli rakibiyle finalde mücadele etti. Rakibini 3-1 ile geçen Coşar, ikinci dünya şampiyonu olan sporcumuz oldu. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo’ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

ŞAMPİYONLARIN AİLELERİ GURURLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde açıklamalarda bulunan şampiyonların aileleri, gururlu ve mutlu olduklarını ifade ettiler. 81 kiloda dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Erdem’in annesi Semiha Erdem, “Kocaeli ve Türkiye adına mutluyuz, onurluyuz. Aileleri olarak hep arkalarında olduk. İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk. O benim yol arkadaşım, bu zaman kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz” dedi. Ahmet Talha’nın şampiyon olduğunu duyduklarında çok gururlandıklarını belirten baba Turhan Erdem, “Oğlumun bayrağımızı tutup dalgalandırması ve İstiklal Marşını okutmasından dolayı gururlandım ve ağladım. Başarılarının devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMUZU ARTIK DÜNYA TANIYOR”

 81 kiloda dünya şampiyonu olan Doğukan Çoşar’ın annesi Naciye Çoşar ise “Biz Doğukan ile birlikte üç senedir spora devam ediyoruz. Doğukan ile birlikte üç senedir aksatmadan Kağıtspor’un antrenmanlarına geliyoruz. Disiplinli ve çalışmayı çok sever. Onu artık tüm dünya tanıyor. Şampiyonaya ilk defa katıldılar. Böyle güzel bir sonuç olacaklarını bekliyorduk. Doğukan’ı ben diğer üç çocuğum gibi normal çocuk olarak yetiştirdim. Onu hiçbir zaman onlardan ayırmadım” şeklinde konuştu. 66 kiloda Dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal’ın annesi Evşen Topal ise “Mehmet Can doğduğundan bu yana bizim mutluluğumuz. Onu çok seviyoruz. Mehmet Can 10 yaşından bu yana sporla uğraşıyor. Sonunda başarı sağladı. Mehmet Can’ın sporun diğer branşlarında birçok başarısı bulunuyor. Son üç yıldır Judo ile uğraşıyordu. Şimdi de Dünya ikincisi oldu” dedi.

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