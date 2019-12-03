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Özel şampiyonlarımız Vali'nin huzuruna çıktı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü beraberindeki çeşitli branşlarda dereceye giren ve şampiyon olan bedensel ve görme engelli sporcularımız, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, güzel bir tablo oluşturdu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, ziyarette yaptığı konuşmasında “Sayın Valim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Farkındalık oluşturmak için Türkiye’de kurumlarımızın etkinlik yaptığı bir gün. Bizler de bugün sizleri ziyaret etmek istedik. Aramızda engelli olmanın hiç bir şeye engel olmadığını, bazı açılardan avantaj olduğunu kabullenmiş gençlerimiz ve aileleri var. Bizler de sizin tavsiyeleriniz ve önerileriniz üzere elimizden geleninin en iyisini  yapmaya gayret ediyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz” dedi. Yümnü, konuşmasının ardından, çeşitli branşlarda dereceye giren ve şampiyon olan bedensel ve görme engelli sporcularımızı Vali Aksoy’a tanıttı.

VALİ AKSOY MUTLU OLDU…

Vali Aksoy şunları söyledi: “Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyorum. Engellilerimiz toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara imkan verildiğinde her şeyi çok iyi bir şekilde ortaya koyabileceklerini bugün aramızda bulunan değerli arkadaşlarımız da ispat etmiş durumdalar. Dün Down sendromlu Talha kardeşimiz de Dünya Şampiyonu oldu, onunla da gurur duyduk. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin de kendi ilgi duydukları alanlarda önemli başarıları yakaladığını biliyoruz. Birçok ulusal ve uluslar arası müsabakada ülkemiz adına yarışmalara giren ve derece elde eden bütün sporcularımızı kutluyor, onlara destek olan ailelerine ve onları yetiştiren değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum.

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