19 Mayıs’ın kızları DSİ’ye set vermedi 3-0

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde, Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü zirve yolunda emin adımlarla devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda oynanan C Grubu maçında, ilk maçta 3-0 yendiği İzmit DSİ Spor’a rövanşta da set vermeyen takım, sahadan yine aynı skorla galip ayrıldı.

19 MAYIS MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ

19 Mayıs’ın kızları, rakibi karşısında ilk seti 25-8 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü devam ettiren 19 Mayıs, bu seti de 25-9 önde tamamladı. Üçüncü sete de hızlı giren 19 Mayıs, bu seti ise 25-13 önde tamamlayıp, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Grubun favori isimlerinden Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü, böylece 4’üncü maçta 3’üncü galibiyeti elde etti.

TAKIMIN KADROSU TECRÜBESİNİ ARTIRDI…

Deneyimli hocalardan Fatih Dişli idaresindeki takımda, antrenörler Cihan Temiz ve Ahmet Macit sahada takımı yönetiyor. Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü Küçük Kızlar Takımının kadrosu ise şöyle: Cansu, Duru, Ezgi Ecrin, Ece Nur, Nursena, Zeynep, Melis, Derya, Zehra Duygu, Ceren Yaren, Aybüke ve Azra’dan oluşuyor.