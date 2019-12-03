Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:43 TSİ- Spor G: Bugün 10:45 TSİ

19 Mayıs’ın kızları DSİ’ye set vermedi 3-0

Küçük Kızlar Voleybol Ligi C Grubu’nda zirve mücadelesi yapan 19 Mayıs, ilk maçta 3-0 yendiği İzmit DSİ Spor’a, rövanşta da aynı tarifeyi uyguladı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde, Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü zirve yolunda emin adımlarla devam ediyor. Derince Spor Salonu’nda oynanan C Grubu maçında, ilk maçta 3-0 yendiği İzmit DSİ Spor’a rövanşta da set vermeyen takım, sahadan yine aynı skorla galip ayrıldı.

19 MAYIS MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ

19 Mayıs’ın kızları, rakibi karşısında ilk seti 25-8 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü devam ettiren 19 Mayıs, bu seti de 25-9 önde tamamladı. Üçüncü sete de hızlı giren 19 Mayıs, bu seti ise 25-13 önde tamamlayıp, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Grubun favori isimlerinden Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü, böylece 4’üncü maçta 3’üncü galibiyeti elde etti.

TAKIMIN KADROSU TECRÜBESİNİ ARTIRDI…

Deneyimli hocalardan Fatih Dişli idaresindeki takımda, antrenörler Cihan Temiz ve Ahmet Macit sahada takımı yönetiyor. Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü Küçük Kızlar Takımının kadrosu ise şöyle: Cansu, Duru, Ezgi Ecrin, Ece Nur, Nursena, Zeynep, Melis, Derya, Zehra Duygu, Ceren Yaren, Aybüke ve Azra’dan oluşuyor. 

Bugün 10:43 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kardeş kardeşe kahvaltı mask
Kardeş kardeşe kahvaltı
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1 mask
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1 mask
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1
Kocaelispor'da alt yapı devrimi! mask
Kocaelispor'da alt yapı devrimi!
Kocaeli'nin altın çocukları dünyanın zirvesine çıktı mask
Kocaeli'nin altın çocukları dünyanın zirvesine çıktı
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0 mask
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL