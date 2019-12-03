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AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik

İzmit’te düğün ve nikah salonlarının 1 TL olması ile ilgili AKP’li Meclis Üyeleri’nden peş peşe açıklama geldi. AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş nikah salonlarının AKP ve MHP’li meclis üyelerinin kararı ile tamamen ücretsiz olduğunu belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Bugün yapılacak İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisinde, komisyonda kabul edilen, vatandaşlar tarafından nikah ve düğün salonlarının 1 TL bedelle kullanılması önerisi mecliste oylanacak. Söz konusu öneri ile ilgili AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“DAHA ÖNCE AYRIM YAPMADAN BEDAVAYDI”

Ünlü yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı'nın yaptığı her icraatı sanki kendileri yapıyormuş gibi algı yapıyorlar. İzmit Belediyesi'nin 6 adet düğün salonu var. Düğün salonlarının yapımı AK Parti döneminde, daha önce zaten 3 düğün salonu herkese ayrım yapmadan bedavaydı, Cumhur İttifakı olarak komisyonda diğer üç tanesini de 1 TL'ye indirdik. Devlet okullarına ve sivil toplum kuruluşlarına öğrencilerle ilgili, kültürel yöresel etkinlikler içinde Cumhur İttifakı olarak 1TL'ye indirdik. (Komisyona gelen öneride 550Tl ile 1100 arasındaydı) AK Parti döneminde yapılan düğün salonları üzerinden siyaset yapıyorlar" dedi.

“AKP VE MHP’Lİ ÜYELERİN KARARIYLA OLDU”

Önerge hakkında açıklama yapan bir diğer isim de AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş oldu. Tutuş AKP ve MHP’li meclis üyelerinin kararı ile tamamen ücretsiz olduğunu belirterek soru cevap şeklinde açıklama yaptı. Tutuş açıklamasında, “Soru 1. Aklınıza yeni mi geldi? Cevap: Aklımıza yeni gelmedi. İzmit Belediyemize ait düğün salonlarının 3 tanesi zaten ücretsizdi. Soru 2. Meclise bu konuyu ilk başkan hanım getirmedi mi? Cevap: Başkan hanım EYT lilere indirim yapalım diyerek siyaset devşirmek isterken bizler herkese ücretsiz olmasını teklif edip gündeme aldık. Soru 3. Başkan hanım geçen hafta neden %90 indirim açıklaması yaptı? Cevap:Başkan hanım indirim yapamaz, kendisinin böyle bir gücü de yetkisi de yok. Bu konuda karar almak başkanın değil, meclisin yetkisindedir. Kendisi bizim bu konuyu takip ederek salonları ücretsiz yapacağımızı bildiği için, "erken açıklama" yaparak "siyasi puan" çalma gayretine girmiştir. Ve nihayet komisyon bugün toplanarak nihai kararı vermiş, başkanın açıklaması boşa düşmüştür” ifadelerinde bulundu.

Bugün 10:44 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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