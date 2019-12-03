İzmit Belediyesi yılın son meclisi bugün İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek meclis öncesi dün akşam AKP ve MHP’li meclis üyeleri MHP’de bir araya gelerek meclis toplantısı hakkında istişare gerçekleştirdi. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınözün de bulunduğu toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
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Meclis öncesi Cumhur ittifakı buluşması
Bugün gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Kasım ayı meclisi öncesi Cumhur İttifakı MHP’de bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz