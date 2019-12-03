Meclis öncesi Cumhur ittifakı buluşması

İzmit Belediyesi yılın son meclisi bugün İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek meclis öncesi dün akşam AKP ve MHP’li meclis üyeleri MHP’de bir araya gelerek meclis toplantısı hakkında istişare gerçekleştirdi. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınözün de bulunduğu toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.