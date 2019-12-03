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Meclis öncesi Cumhur ittifakı buluşması

Bugün gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Kasım ayı meclisi öncesi  Cumhur İttifakı MHP’de bir araya geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi yılın son meclisi bugün İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek meclis öncesi dün akşam AKP ve MHP’li meclis üyeleri MHP’de bir araya gelerek meclis toplantısı hakkında istişare gerçekleştirdi. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınözün de bulunduğu toplantıda  birlik ve beraberlik mesajı verildi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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