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Prometeon Türkiye’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne anlamlı etkinlik

Prometeon Türkiye, Dünya Engelliler Günü kapsamında, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencileri fabrikasında konuk etti.
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında; Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel öğrencilerini İzmit’teki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği gelenekselleşen etkinlikle ağırladı.  

ÖĞRENCİLERİ HEDİYELERLE KARŞILADILAR

Okul Müdürü Ayhan Özler, Kerem Derneği Başkanı Evnur Sandal ve öğretmenleri ile birlikte İzmit fabrikasına gelen öğrenciler, çalışanlar tarafından karşılandılar. Fabrika sosyal tesislerine palyaçolar eşliğinde giriş yapan öğrenciler, gün boyu çeşitli sosyal aktiviteler ve çocuk şarkıları ile eğlendikten sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Gün sonunda ise fabrika çalışanları ile birlikte akşam yemeği yiyerek etkinliği tamamladılar. Ayrıca, etkinlik sonunda fabrika Prometeon yöneticileri ve çalışanları, öğrencilere aldıkları hediyeleri takdim ettiler.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYDUK”

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer; “Bu güzel ve özel öğrencilerimiz, bizim bir parçamız ve hayatın bir gerçeği... Onlara her zaman sahip çıkarak, destek olmalıyız. Bu anlamlı günde kendilerini fabrikamızda ağırlamış olmaktan dolayı şahsım ve şirketim adına onur duydum. Eğitimleri esnasında evlatlarımıza tüm ilgi, sevgi ve şefkatlerini gösteren okul yöneticilerine ve öğretmenlerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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