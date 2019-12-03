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2 bin paket tütün ele geçirildi!

Derince TEM otoyolunda durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01.12.2019 günü saat 15:00 sıralarında Derince TEM otoyolu İstanbul İstikameti Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durdurulan  araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 400 paket Elektronik Sigara Tütünü ele geçirildi. Olay ile ilgili Adli Makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakalanan O.O., S.B. ve M.A. isimli şahıslar hakkında, 5607 SKM (Alkollü İçki Kaçakçılığı) suçundan  gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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