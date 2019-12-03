Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01.12.2019 günü saat 15:00 sıralarında Derince TEM otoyolu İstanbul İstikameti Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 400 paket Elektronik Sigara Tütünü ele geçirildi. Olay ile ilgili Adli Makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakalanan O.O., S.B. ve M.A. isimli şahıslar hakkında, 5607 SKM (Alkollü İçki Kaçakçılığı) suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
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2 bin paket tütün ele geçirildi!
Derince TEM otoyolunda durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz