Davutoğlu'ndan Doğan Demir'e sürpriz teklif!

Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, şu ifadeleri kullandı; “Ahmet Davutoğlu ile iki defa görüştük. Beni partinin kurucular kurulunda görmek istediğini söyledi. Fakat ben kibar bir dille düşünmediğimi, dernek faaliyetlerine devam edeceğimi söyledim” dedi.