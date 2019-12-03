Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, şu ifadeleri kullandı; “Ahmet Davutoğlu ile iki defa görüştük. Beni partinin kurucular kurulunda görmek istediğini söyledi. Fakat ben kibar bir dille düşünmediğimi, dernek faaliyetlerine devam edeceğimi söyledim” dedi.
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Davutoğlu'ndan Doğan Demir'e sürpriz teklif!
Parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partinin kurucular kurulunda yer alması için Doğan Demir'e teklif götürdü.
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - HADI YA SAHIMI?SIZ COK MESGULSENIZ BIR BASKASINI ONERSEYDINIZ O ZAMAN.BEDAVA SIYASET YAPMAYIN.
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