Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:59 TSİ- Gündem G: Bugün 12:24 TSİ

Davutoğlu’ndan İzmitli o isme sürpriz teklif!

Parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan Kocaelili o isme teklif götürdü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, şu ifadeleri kullandı; “ Ahmet Davutoğlu ile iki defa görüştük. Beni partinin kurucular kurulunda görmek istediğini söyledi. Fakat ben kibar bir dille düşünmediğimi, dernek faaliyetlerine devam edeceğimi söyledim” dedi.

Bugün 10:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
MSB: 2 asker şehit oldu mask
MSB: 2 asker şehit oldu
ADD Gebze’de üretim başladı mask
ADD Gebze’de üretim başladı
Elimsan’ın malları icradan satılık mask
Elimsan’ın malları icradan satılık
Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı mask
Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL