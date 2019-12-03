Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, şu ifadeleri kullandı; “ Ahmet Davutoğlu ile iki defa görüştük. Beni partinin kurucular kurulunda görmek istediğini söyledi. Fakat ben kibar bir dille düşünmediğimi, dernek faaliyetlerine devam edeceğimi söyledim” dedi.
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Davutoğlu’ndan İzmitli o isme sürpriz teklif!
Parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan Kocaelili o isme teklif götürdü.
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Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz