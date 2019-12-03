Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:06 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:09 TSİ

Terör operasyonunda 22 kişi adliyeye sevk edildi  

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve çoğunluğu HDP’li yöneticileri olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. İzmit, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Y.G. ve Z.E. isimli avukatlarla birlikte HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Aygün, HDP Parti Meclis üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Engin Güleser ve ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 10’u kadın 22 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ile bazı parti binalarında aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve flama ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 11:06 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kartepe’de korkunç intihar mask
Kartepe’de korkunç intihar
Konkordato kaçağı Kocaeli'deki firmaları da dolandırdı! mask
Konkordato kaçağı Kocaeli'deki firmaları da dolandırdı!
Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı mask
Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı
Kirli yöntemleri deşifre edildi! mask
Kirli yöntemleri deşifre edildi!
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı mask
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ zanlıları adliyede! mask
FETÖ zanlıları adliyede!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL