Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve çoğunluğu HDP’li yöneticileri olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. İzmit, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Y.G. ve Z.E. isimli avukatlarla birlikte HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Aygün, HDP Parti Meclis üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Engin Güleser ve ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 10’u kadın 22 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ile bazı parti binalarında aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve flama ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.