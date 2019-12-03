İşte Kocaeli’de terfi eden hakim ve savcılar!

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Sürelerini bitirdikleri halde söz konusu listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek. HSK'nın bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

HAKİMLER

Nedim Özbey- Kocaeli Hakimi (3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Ahmet Sacit Müderrisoğlu-Kocaeli Hakimi (3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Muhammet Zafer Demir-Kocaeli Hakimi

Lütfiye Ebru Ulak- Kocaeli Hakimi (5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Tuğba Gümüş Erenç- Kocaeli Hakimi (6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Esra Uludağ- Kocaeli Hakimi (6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık oldu

Metehan Babillioğlu-Kandıra Hakimi

Hicabi Yağbasan-Gölcük Hakimi

Burçak Özer Karabulut-Gölcük Hakimi (6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Samet Akçer- Gebze Hakimi (6'ıncı derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Aslı Dilara Bayara-Kocaeli Hakimi (7'nci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Şule Açıcı-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Seda Emir-Körfez Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Nedime Genç- Gebze Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Merve Melike Gökçek -Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Öyküm Gizem Günkan-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Hülya İridemir-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Hülya Kaşkaya-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Elif Meriç Ürkmez-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Merve Öğüt Düşünceli- Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Muhammet Yunus Önal-Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Fulya Özbulut- Gebze Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Ece Hande Özgür- Gebze Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Emine Ürekli- Gebze Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

Berivan Varol- Kocaeli Hakimi (8'inci derecede (A) intibak terfisi yaptı)

SAVCILAR

Barış Arıduru -Kocaeli cumhuriyet Savcısı (3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Ertun Ergün- Gebze Cumhuriyet Savcısı(3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Arif Taş-Kocaeli Cumhuriyet Savcısı (4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Ayşe Gül Akhan- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı (4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Başak Çil- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı (5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Mehmet Apaydın- Gebze Cumhuriyet Savcısı (6'ıncı derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Seyfettin Çil- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı (8'inci derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)

Burak Bakır-Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Sibel Çağlar- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Ramazan Çalık- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Hümeyra Çavdar- Gebze Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Yiğit Çırak- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Burak Demir- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Ali Karabay- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

İbrahim Ethem Mercan- Gebze Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Bilal Kağan Yıldırım- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı(8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Eyüp Yolcu- Kocaeli Cumhuriyet Savcısı (8'inci derecede (A) intibak terfi aldı)

Rıdvan Yıldırım-Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi (2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık oldu)