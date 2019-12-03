Gençtürk: Bu yarışta varım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından uzun süredir ilçe başkanlığına adaylığı konuşulan eski İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk adaylığı hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

“DERDİMİZ İLLA BAŞKAN OLALIM DEĞİL”

Gençtürk adaylığı hakkında yaptığı açıklamada, “Adaylık iradem devam ediyor. Bu yarışta varım; başarılı olacağıma inanıyorum. Ama bu göreve talip olan başka arkadaşlarımız da var, bu arkadaşlarımız da sürece katkı koymuşlar, emek vermişler. Herkesi dinleyerek ortak bir paydada buluşabilir miyiz, bu süreci bir ittifaka dönüştürebilir miyiz diye görüşmelerimiz sürüyor. Bizim derdimiz illa bir başkan olalım değil, partimizi daha iyiye, daha güzele nasıl kavuştururuz noktasında olduğu için bunu bir hırsa çevirmek yerine sıfır hesapla masaya oturabileceğimiz bir şeye dönüştürebilir miyiz şeklinde görüşmelerimiz sürüyor” dedi

“DELEGE YAPISINDAN UMUTSUZ DEĞİLİM”

Delege seçimleri hakkında da konuşan Gençtürk, “Ben bu dönem delegeyi biraz daha kaliteli gördüm. Daha siyasi kişiliklerden oluşuyor. Her biri kendi siyasi görüşü olan, iradesi olan, kendisi görüp değerlendirebilecek insanların çoğunlukla olduğunu gördüm. Kimse ‘Bu delege benim delegemdir’ hesabı yapmasın diye, kim bu partiyi bir adım ileri götürecekse onu desteklemeye hazır bir delege yapısı görüyorum. Onun için ben delege yapısından umutsuz değilim tam aksine doğru bir seçim yapabilecek bir delege yapısı görüyorum” şeklinde konuştu. Gençtürk’ün bu hafta resmi açıklaması yapması bekleniyor.