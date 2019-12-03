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Bugün 11:26 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:30 TSİ

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 arttı. Ekim ayına göre enflasyon yüzde 0.38 yükseldi. Yüzde 16.65'lik fiyat artışı ile en fazla pahalanan ürün domates olurken fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 31.49'luk fiyat düşüşü ile portakal oldu.
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Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti. Kasım 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Bugün 11:26 TSİ - Ekonomi

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