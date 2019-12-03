Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:34 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Ev alacaklara devletten destek

Devletin konut almak isteyenlere yaptığı destek ödemeleri başlıyor.
mask

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı. Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.

BORÇLANMA YERİNE BİRİKİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği'nin yürüttüğü çalışmayla vergi teşviki uygulanabilecek alanlar belirlenecek. Yeni düzenlemeyle üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Yeni dönemde dayanıklı tüketim, tatil harcamaları için açılan banka hesapları da desteklenecek.

7 BİN KATILIMCI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, konut hesabı kapsamında 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvurularının başladığını belirterek, yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını söylemişti. Bakan Albayrak, "Bu kapsamda hâlihazırda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" demişti.

6 AY İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Bankaların açmış olduğu tasarruf hesapları arasında yer alan konut hesabı ilk kez ev sahibi olmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca düzenli olarak para birikimi yapmaları durumunda devlet teşviki aldıkları bir sistem. Bu hesaptan yararlanmak isteyenlerin konutu aldıktan sonra 6 ay içinde bankaya başvurması gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için satın alınan ev dışında Nisan 2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak başka konut almamış olmak gerekiyor.

Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Bir kişi yalnızca sadece bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Konut hesabının yanı sıra evleneceklere de devlet katkısı sağlanıyor. Çeyiz Hesabı'nda da yine en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum yüzde 25'i devlet katkısı alınıyor.

Bugün 11:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Elimsan’ın malları icradan satılık mask
Elimsan’ın malları icradan satılık
ADD Gebze’de üretim başladı mask
ADD Gebze’de üretim başladı
Prof. Dr. Ercan: Benim deprem beklediğim yıl... mask
Prof. Dr. Ercan: Benim deprem beklediğim yıl...
Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı mask
Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL