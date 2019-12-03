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Altın çocuklara coşkulu karşılama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un dünya şampiyonu özel sporcuları yurda döndü
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un Portekiz'in Guimaraes kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda tarihi başarılar kazanan sporcuları yurda döndü. T23 kategorisinde 81 kiloda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem, T21 kategorisinde altın madalya kazanan Doğukan Coşar ve T21 kategorisinde gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal’ı, aileleri, sporcu arkadaşları, Büyükşehir Kağıtspor branş yetkilileri ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri karşıladı.

GAZETECİLER RÖPORTAJ İÇİN YARIŞTI

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleşen anlamlı karşılaşmada coşku hakimdi. Yoğun kalabalığın olduğu karşılaşmada altın sporculara gazeteciler de yoğun ilgi gösterdi. Gazetecilerin adeta röportaj için yarıştığı sporcuların ve ailelerin heyecanı ile mutluluğu ise karşılamaya başka bir anlam kattı.

“ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK”

Türkiye’de bu dalda kazanılan ilk altın madalyanın sahibi olan Talha Ahmet Erdem k çok mutlu olduğunu belirterek, "Güzeldi, bizim için büyük bir başarı oldu. Antrenörlerimiz olsun, ekibimiz olsun çok çalıştık ve bugünlere geldik. Başardık. Buradayız, evimizdeyiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“ÜLKEMİZ ADINA ÇOK HEYECANLI VE GURURLUYUM”

Şampiyon sporcu Talha'nın annesi Semiha Erdem ise "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ülkemiz adına çok heyecanlı ve gururluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün federasyonumuz ve başkanlarımıza, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Benim yol arkadaşım, şimdiye kadar buralara kadar geldik. İnşallah yolumuz daha da açık olur." şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI”

Milli sporcuların antrenörü Gültekin Sevinç ise şu ifadeleri kullandı "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok mücadele ederek bu madalyaları aldılar. 1-0 geriye düştü ama isterse sabaha kadar devam etsin maç da öne geçecekti. Öyle mücadele ettiler. Ben de tebrik ediyorum özellikle ailelerini. Antrenmanlara getirip götürmeleri çok önemli. Başkanımız, kulüp başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız aradı tebrik etti, bakanlarımız, milletvekillerimiz... hepsine çok teşekkür ediyoruz."

KULÜP BİNASINDA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Havaalanından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Binası’nda sporcuları Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Genel Sekreter Bekir Köksal ve Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü çiçekler ile karşıladı.

Bugün 11:38 TSİ - Spor

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