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CHP Karamürsel’de mevcut başkan adaylığını açıklayacak

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü adaylığı konusunda gazetemize yaptığı açıklamada, “Eski ilçe başkanları, partililer benim devam etmem noktasında görüş bildirdiler” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel’de 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen mahalle delege seçimleri kapsamında doğal üyeler ile birlikte 122 delege seçildi. Kongre 12 Ocak tarihinde Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bir diğer yandan mevcut başkan Suat Ülkü adaylığı hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

"ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Ülkü yaptığı açıklamada, “Önceden aday değildim. Eski ilçe başkanları, partililer benim devam etmem noktasında görüş bildirdiler. Biz son toplantı daha yapacağız. Cumartesi günü saat 14.00’te ilçe binasında adaylığımı açıklayacağım” dedi.

Bugün 12:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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