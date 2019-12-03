CHP Karamürsel’de mevcut başkan adaylığını açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel’de 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen mahalle delege seçimleri kapsamında doğal üyeler ile birlikte 122 delege seçildi. Kongre 12 Ocak tarihinde Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bir diğer yandan mevcut başkan Suat Ülkü adaylığı hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.
"ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"
Ülkü yaptığı açıklamada, “Önceden aday değildim. Eski ilçe başkanları, partililer benim devam etmem noktasında görüş bildirdiler. Biz son toplantı daha yapacağız. Cumartesi günü saat 14.00’te ilçe binasında adaylığımı açıklayacağım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz