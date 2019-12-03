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O belediye 6 daireyi satışa çıkardı

Körfez Belediyesi mülkiyetindeki 6 daireyi ihaleyle satışa çıkardı.
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Körfez Belediyesi İlimtepe’de bulunan 148 metrekare büyüklüğündeki 6 adet daireyi satışa çıkardı. Satış ihalesi 11 Aralık Çarşamba günü Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda yapılacak.

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