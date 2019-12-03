Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:40 TSİ- Gündem G: Bugün 12:42 TSİ

70 milyonluk ikramiye alınmazsa para bakın nerde kullanılacak?

2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
mask

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen talihli ortaya çıkmadı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği talihli için Milli Piyango sitesine sayaç kondu. Talihlinin parasını alması için 28 günü kaldı. Gizemini koruyan talihlinin parasını almadığı takdirde 70 milyonun ne olacağı ise merak konusu oldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK

31 Aralık tarihine kadar talihli parasını almazsa 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılacak. Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Yıl sonuna kadar alınmayan ikramiyeler kamu payı olarak okul yapımında, hastane yapımında, yurt yapımı gibi sosyal projelerde değerlendirilmek üzere Hazine'ye aktarılıyor. Talihli yıl sonuna kadar parasını almazsa 70 milyon sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere kamuya aktarılacak" dedi.

ÜSKÜDAR'DAKİ SEYYAR BAYİDE SATILMIŞTI

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu ikramiye'7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti.

Bugün 12:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti mask
İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti
AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik mask
AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik
Meteoroloji uyardı: Yağmur geri geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Yağmur geri geliyor!
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür! mask
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür!
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor? mask
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor?
MSB: 2 asker şehit oldu mask
MSB: 2 asker şehit oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL