Doruktakiler 2019 adayınız kim?

Gazetemizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “DORUKTAKİLER” organizasyonunda “Büyük Jüri”nin değerlendirme tarihi yaklaştı.

Sizlere bu yıl hangi branşlarda değerlendirme yapılacağını sunuyoruz.

Önerdiğiniz kişi ve kurumlar, eğer haklı gerekçelere dayanıyorsa, “Büyük Jüri”nin takdirine sunulacaktır.

Kocaeli’de 2019 yılında DORUKTA bulunan kişi ve kurumların seçiminde bize vereceğiniz destek için şimdiden sizlere teşekkür ederiz.

DİKKAT; Önerilerinizi, doruktakiler@kocaeligazetesi.com.tr adresine, aday gösterilen kişinin bilgileri ve gerekçeleriyle göndermeyi unutmayın.

Branşlar;

*YILIN SANATÇISI VE GEREKÇESİ;

*YILIN İŞ İNSANI VE GEREKÇESİ;

*YILIN GİRİŞİMCİSİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN İŞÇİSİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN SANAYİ ŞİRKETİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN YATIRIMI VE GEREKÇESİ;

*YILIN MARKASI VE GEREKÇESİ;

*YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN ÇEVRECİSİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN EĞİTİMCİSİ VE GEREKÇESİ;

*YILIN BİLİM İNSANI VE GEREKÇESİ;

*YILIN MUHTARI VE GEREKÇESİ;

*YILIN ESNAFI VE GEREKÇESİ;

*YILIN SAĞLIKÇISI VE GEREKÇESİ;

*YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE GEREKÇESİ;

*YILIN BÜROKRATI VE GEREKÇESİ;

*YILIN HAYIRSEVERİ VE GEREKÇESİ;

*HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VE GEREKÇESİ;

*JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ VE GEREKÇESİ;

SPORDA DORUKTAKİLER

*YILIN SPORCUSU VE GEREKÇESİ;

*YILIN ÖZEL SPORCUSU VE GEREKÇESİ;

*YILIN TAKIMI VE GEREKÇESİ;