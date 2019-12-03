Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak

İzmit’te halk ekmeği uygulamasına geçerken, kent merkezinde fırıncıların ürettiği 200 gramlık halk ekmeği 1 TL’den satılmaya başladı. Yıllardır halk ekmeği üreten ve 280 gramlık ekmeği 1.5 TL’den satan Körfez Belediyesi de fiyat güncellemesi yaparak, İzmit modelini uygulamak istiyor. Yani Körfez’de de halk ekmeğinin ağırlığı 200 grama, fiyatı da 1 TL’ye inecek. Ancak bu duruma Körfezli fırıncılar tepkili.

18 BÜFE VAR

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, “Körfez’de yıllardır halk ekmeği üretimi yapılıyor. İzmit’te uygulanan halk ekmeği ile aynı statüye geçmeyi düşünüyoruz. Tek tip fiyat uygulanması için 200 gramlık halk ekmeğini 1 TL’ye yatmayı planlıyoruz. Ancak fırıncılar konuyla ilgili bir toplantı talep ettiler. Biz de bu toplantının ardından yeni güncellememizi yapacağız. Körfez’de 18 adet halk ekmeği büfesi bulunmakta” dedi.

BELEDİYE ÜRETİYOR

Körfez Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çakır, “Yeni uygulamayla alakalı sıkıntı var. Körfez’in kapasitesi belli. İlçe’de 23 fırın bulunmakta. Körfez’deki halk ekmeğini İzmit’te olduğu gibi fırıncı esnafı değil belediye kendisi üretiyor. İzmit modelinin Körfez’de uygulanması bu yüzden bize sıkıntı verebilir. Konuyla ilgili belediye yetkilileriyle bir toplantı yaparak orta yolu bulmak istiyoruz” dedi.

BELEDİYE ÜRETİYOR

Körfez Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çakır, “Yeni uygulamayla alakalı sıkıntı var. Körfez’in kapasitesi belli… İlçe’de 23 fırın bulunmakta. Körfez’deki halk ekmeğini İzmit’te olduğu gibi fırıncı esnafı değil belediye kendisi üretiyor. İzmit motelinin Körfez’de uygulanması bu yüzden bize sıkıntı verebilir. Konuyla ilgili belediye yetkilileriyle bir toplantı yaparak orta yolu bulmak istiyoruz” dedi.