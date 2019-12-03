Gürel adaylığını açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük’te 11 Kasım tarihinde başlayan delege seçimlerinin sona ermesinin ardından doğal delegelerle birlikte 297 delege belirlendi. Gölcük mevcut İlçe Başkanı Fikret Gürel, adaylığıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Gürel yaptığı açıklamada, “Adaylığı düşünüyoruz. Bu konuda örgüte bilgi verdik. Önümüzdeki hafta başında da basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz